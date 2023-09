Anwohner im Nauwieser Viertel besorgt Stadt zieht Türsteher am Brennpunkt „Pavillon“ weitgehend ab – wie geht es jetzt weiter?

Saarbrücken · Die Lage am Pavillon in der Saarbrücker Johannisstraße hat sich vorerst merklich entspannt. Ein Sicherheitsdienst ist nur noch selten im Einsatz. Bleibt es so ruhig – oder geht der Stress bald wieder vorne vorne los?

15.09.2023, 13:12 Uhr

Der Pavillon wird derzeit kaum noch genutzt. Foto: Thomas Schäfer

An diesem sonnigen Donnerstagmorgen ist noch nichts los am „Pavillon“ – kein Mensch ist da, weder vor noch auf dem kleinen Platz, der von Steinmauern und Bretterwänden begrenzt wird und auf dem zwei Holzunterstände errichtet wurden, weshalb das hier alles Pavillon heißt.