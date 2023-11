Traditionshaus in Not Diese Bäckerei-Kette will offenbar das Café Schubert in Saarbrücken übernehmen

Wie geht es weiter mit dem Café Schubert, dem seit Jahrzehnten beliebten Treffpunkt in der Saarbrücker Innenstadt? Die Nachricht von der Insolvenz des Unternehmens, das auch eine Filiale am Rotenbühl betreibt, war im Sommer für viele in Saarbrücken ein Schock. Spätestens seit die beiden Läden vor einigen Wochen geschlossen wurden und berühmte Klassiker des Hauses wie die „Saabrigger Kligger“ und die „Perlen der Saar“ nicht mehr zu bekommen sind, sind die Sorgen der Schubert-Fans nochmals größer geworden.