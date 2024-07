Saarbrücker „Wurstwirtschaft“ erweitert Angebot Kalinski bringt eigene Cola auf den Markt – und das soll erst der Anfang sein

Eigentlich ist Currywurst ihr Spezialgebiet. Erst vor wenigen Wochen haben die „Gebrüder Kalinski“ den zehnten Geburtstag ihrer „Wurstwirtschaft“ gefeiert, mit einem großen Fest am Osthafen. An diesem Dienstag gibt es gleich wieder eine Party, diesmal steht aber ein Getränk im Mittelpunkt: „Kalle Kola“. So heißt die neueste Schöpfung der Kalinskis, die eigentlich Joseph und Elias Klein heißen und tatsächlich Brüder sind. Mit der Cola stellen sie ihr Geschäft breiter auf. Es wird sie ab spätestens Ende der Woche bei Kalinski in Saarbrücken und Saarlouis geben, außerdem im Edeka Lonsdorfer in der Mainzer Straße.