Bunter Schnaps „CnallD“ Erfolgreiche Schnapsidee: Junge Saarbrücker starten mit Partygetränk durch

Der erste Eindruck: Gar nicht so klebrig-süß wie befürchtet. Sondern angenehm frisch. So steht es auch auf den Flaschen, „frisch“ und „fruchtig“ soll die Schnapsidee aus Saarbrücken schmecken. Beide Varianten der Schnapsidee: das giftgrüne „CnallD Grün“ mit Melone und Zitrone ebenso wie das rötlich schimmernde „CnallD Rosi“. Auf der einen Flasche ist ein muskulöser Frosch zu sehen, die andere zeigt eine gechillte Katze. Den Liter bunten Partystoff mit 18 Prozent Alkohol gibt es für 16,50 Euro. In der Kneipe zahlt man für einen Shot zwischen zwei und drei Euro.