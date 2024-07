Schüler will sich Wunsch erfüllen Schwimmlehrer werden mit Down-Syndrom? Für Julian (15) aus Saarbrücken kein Problem

Julian Lang macht erst einmal zehn Liegestütze am Beckenrand. Nach der letzten springt er in den Stand und lacht mit einem breiten Grinsen im Gesicht als wollte er sagen: „Schaut mal, ich bin ja sowas von fit.“ Der 15 Jahre alte Schüler hat die genetische Störung Down-Syndrom. Sportlich kann er mithalten, in seiner Freizeit trainiert er dafür. Wenn er ins Wasser springt, zeigt sich ein geschickter Schwimmer, der gerade dabei ist, Übungsleiter im Schwimmverein Malstatt-Burbach zu werden.