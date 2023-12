Kleines Weihnachtswunder in Saarbrücken Polizei weiß jetzt, wer Jesuskind in Basilika köpfte – Rekord-Restaurierung vor Abschluss

Drei Wochen nach der ebenso erbarmungslosen wie sinnlosen Attacke auf eine prächtige Marienfigur in der Basilika St. Johann in Saarbrücken gibt es in dem Fall mehrere gute Nachrichten. Wie berichtet, war die Statue in der bekannten Barockkirche im Herzen der Landeshauptstadt am helllichten Tag zerstört worden, der Maria wurde die Hand abgetrennt, dem Jesuskind in ihren Armen der Kopf abgeschlagen.