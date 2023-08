Lärm-Vorwürfe gegen Silo wohl falsch Irre Wende im Streit um Techno-Partys am Osthafen – junger DJ bekennt sich schuldig

Die Berichterstattung unserer Zeitung über Techno-Partys am Osthafen in Saarbrücken, die Bübingern angeblich den Schlaf rauben, hat am Ort des vermeintlichen Geschehens – um im Bild zu bleiben – gehörig Wellen geschlagen. Die Geschäftsstelle des Osthafens sah sich am Dienstagabend zu einer ausführlichen Stellungnahme genötigt, in der man die konkreten Vorwürfe zurückwies, zugleich aber insgesamt Besserung gelobte. Stellt sich jetzt alles als großes Missverständnis heraus?