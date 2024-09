Saarbrücken Hier treffen DITIB und Synagogengemeinde aufeinander

Die 49. Interkulturelle Woche hat am Samstag mit dem bundesweiten Auftakt auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken begonnen. Der offizielle Startschuss war ein ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel. Zuvor gab es ein vielfältiges Bühnenprogramm. Außerdem konnten sich die Besucher an insgesamt 18 Ständen über die Arbeit vieler Vereine, Kirchen, Religionsgemeinschaften und Kulturschaffenden informieren und mit den Vertretern ins Gespräch kommen.