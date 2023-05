14. Hoffeste in der Mainzerstraße Im Quartier Mainzer Straße in Saarbrücken feierte man auch die neue „Tempo 30-Zone“

St. Johann · Das Quartier Mainzer Straße hatte am 1. Mai zu den 14. Hoffesten geladen. Bis in den Abend trafen sich die Nachbarschaft und viele Gäste in den Hinterhöfen und einigen Geschäften im Viertel.

02.05.2023, 13:33 Uhr

Blick in den Hof vorm Atelier der Künstlerin Judith Schneider in der Mainzerstraße 56. Foto: Esther Brenner

Es hat Tradition, dass der Verein Quartier Mainzer Straße zum Auftakt der „Hoffeste“ zum „Politischen Pressefrühstück“ bittet. In diesem Jahr fand es – wie in den Jahren vor der Pandemie – wieder im Hotel Leidinger in Saarbrücken statt, denn dessen Besitzer Gerd Leidinger ist seit Jahrzehnten im Viertel aktiv und hat den Verein einst mitgegründet.