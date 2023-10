„Museum after Work“ Ausflug zu den Vorreitern der Moderne

Um „Vorreiter der Moderne – französische Impressionisten im Saarlandmuseum“ geht es beim nächsten „Museum after Work“-Abend in der Modernen Galerie. Der Text des Museums zu dieser Veranstaltung beginnt mit dem Ereignis, das für die Kunstgeschichte wichtig werden sollte, und weist ins Jahr 1874. Damals hatten 30 Mitglieder der „Societé anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs“ eine Gruppenausstellung organisiert. Mit ihr betritt der Impressionismus die Bühne der Kunstgeschichte. „Unter den ausgestellten Werken befindet sich ein Gemälde Monets, welches in einer Ausstellungskritik kurze Zeit später geringschätzig als impressionistisch bezeichnet wird“, heißt es dazu aus der Modernen Galerie.