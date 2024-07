TV-Sendung Beliebter Imbiss aus „Mein Lokal, dein Lokal“ verlässt Regionalverband Saarbrücken

Als Marion und Andreas Wallstein Anfang Juli das Ende des Lokals „Marie Curry“ in der Fischbachhalle bekanntgegeben haben, bedauerten viele Stammgäste diese Entscheidung. Zugleich wünschten sie dem Paar einen guten Neustart in der Saarbrücker Straße in Ottweiler. Dort werden die Wallsteins ab 15. August im ehemaligen „Nudelhaus“ ihr Gastronomiekonzept fortführen. Im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung äußert sich das Paar zu den kursierenden Gerüchten für die Schließung des Imbisses in Fischbach.