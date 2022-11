Neuer Mieter lockt mit Rabatten : Kultladen Grünewald am St. Johanner Markt hat wieder geöffnet – für kurze Zeit

Exklusiv Saarbrücken Über Jahrzehnte war „CD-Grünewald“ bei Musikliebhabern im gesamten Saarland als top sortiertes Geschäft geschätzt. Ende Juni dann das Aus. Jetzt ist ein neuer Mieter in das Ladenlokal eingezogen. Er hat Überraschendes im Angebot.

Edelmarken zum Schnäppchenpreis

Mitte Oktober hat er das Geschäft eröffnet, als Kurzzeit-Filiale des Haupthauses von „RM-Exclusive-Lingerie“ in der Fürstenstraße. Bis Ende Januar sollen am bekanntesten Platz des Saarlandes Dessous, Bademoden, Nachtwäsche und mehr von Marken wie Pain de Sucre, Eres oder Millesia verkauft werden. „Bislang wird der Laden sehr gut angenommen. Viele Leute kennen uns und sind nun froh, hier das ein oder andere Schnäppchen machen zu können.“

Statt CD jetzt Doppel D

Das Ladenlokal, in dem jetzt BHs angeboten werden, stand über Jahrzehnte für zwei andere Buchstaben: C und D. Genau 36 Jahre lang war hier die Heimat von „CD-Grünewald“, einer Saarbrücker Institution, geschätzt von Musikliebhabern aus der gesamten Region. Viele von ihnen waren traurig, als Ende Juni das endgültige Aus besiegelt war. Und brachten ihre Trauer im Netz zum Ausdruck, zum Beispiel so: „Das war für mich DER CD-Laden in Saarbrücken und immer die erste Anlaufstelle.“