Nach Videoaufnahmen zu umstrittenen Übungen Hundeschule aus Saarbrücken muss Betrieb nach Tierquälerei-Vorwürfen ruhen lassen

Viele Menschen fanden die Trainingsmethoden der Hundeschule in Saarbrücken fragwürdig, nun haben sie erste Konsequenzen: Das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) hat dem Betreiber der Saarbrücker Hundeschule „HBAZ Jakobshütte“ vorläufig untersagt, diese weiter zu betreiben. Dies teilte Pressesprecher Matthias Weber auf eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung mit. Videos und Bilder aus der Hundeschule hatten in den vergangenen Tagen in den Sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Dort war unter anderem zu sehen, wie Hunde gedrängt wurden, über offenes Feuer zu springen. Weitere Tiere sollten eine Art Holzbrücke überqueren, bei der Querplanken fehlen, sodass die Tiere mit ihren Hinterpfoten abrutschten.