Vor Karstadt war das Tier plötzlich weg Wer hat die süße Hündin Elda geklaut? Suchaktion mit 700 Plakaten in Saarbrücken

Fast überall in der Stadt kann man die Plakate sehen. In Schaufenstern in der Bahnhofstraße, im Bürgerpark, im Nauwieser Viertel. Rund 700 sind es, sagt Phoebe Buschmann, die die Plakate zusammen mit ihren Mitbewohnerinnen, Freunden und weiteren Studenten in Saarbrücken aufgehängt hat in den letzten Tagen. Aus einem für sie äußerst traurigem Anlass: Ihre geliebte Hündin Elda ist weg.