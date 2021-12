Überblick über Corona-Impfungen : Saarbrücken: Hier wird zwischen den Jahren und nach Silvester geimpft

Saarbrücken Wer noch keinen Termin für eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat, kann an diesen Impfaktionen in Saarbrücken teilnehmen. Die Termine für die nächsten Tage im Überblick.

Die Landeshauptstadt weist darauf hin, dass die Impfstation am St. Johanner Markt an Silvester geöffnet hat. Bürgerinnen und Bürger können sich dort am Freitag, 31. Dezember, von 10 bis 13 Uhr von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten impfen lassen.

Die Impfstation befindet sich in der Straße „St. Johanner Markt‟ 27-29/Ecke Kronenstraße. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff (BioNtech und Moderna). Sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen sind möglich. An Neujahr, Samstag, 1. Januar, bleibt die Impfstation geschlossen.

Impfstation auch im Januar geöffnet

Der Betrieb der Impfstation läuft auch im Januar weiter. Interessierte können sich dann montags bis mittwochs sowie freitags von 12.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 12.30 bis 19 Uhr impfen lassen. Samstags wird die Impfstation von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein.

So läuft die Impfung ab

Zwingend mitzubringen sind Impfpass, Gesundheitskarte und ein gültiges Ausweisdokument mit Bild. Der Zutritt zur Impfstation ist aufgrund der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln nur mit einem Mund-Nasen-Schutz möglich.

Geimpft werden Personen ab 12 Jahren, Minderjährige nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person. Das medizinische Personal setzt die Impfstoffe entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission ein. Der Impfstoff wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zur Verfügung gestellt beziehungsweise von den Ärztinnen und Ärzten, die die Impfungen vor Ort eigenverantwortlich durchführen. Das Ministerium unterstützt zusätzlich mit Verbrauchsmaterial.

Alle aktuellen Informationen zum Impfen und den verschiedenen Angeboten in der Stadt gibt es online unter www.saarbruecken.de/impfen.

In der Jahnturnhalle in Altenkessel wird bis Donnerstagnachmittag „geboostert“

Unter dem Motto „Ärmel hoch für das neue Jahr“ haben sich in der Jahnturnhalle in Altenkessel bis zum Mittag rund 200 Menschen gegen Corona „boostern“ lassen. Zu den Auffrischungsimpfungen für Jedermann habender Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt, die Saarland-Heilstätten GmbH und der TV Altenkessel eingeladen.

Das für zwei Tage in der Jahrturnhalle eingerichtete Impfzentrum ist am Donnerstag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Kommen kann jeder, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass und Krankenversicherungskarte. Für Gebehinderte hält die AWO einen Fahrdienst bereit.

Mehr im Internet unter www.awo-saarland.de/altenkesselimpft

Dabei verimpft das Team des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Impfstoffe von Moderna und BioNTech.

Hier wird zwischen den Jahren und im neuen Jahr geimpft

In Alt-Saarbrücken gibt es für Impfwillige vier Termine zur Auswahl. In den Räumlichkeiten des Stadtteilbüros Alt-Saarbrücken in der Gersweilerstraße 7 wird am 30. Dezember von 10 bis 16 Uhr geimpft. Zwei weitere Termine finden im neuen Jahr am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Januar, statt. Die genauen Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben. Das Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken organisiert die Impfaktion.

Das neue Jahr startet auch in Dudweiler mit einer dreitägigen Impfaktion. Von Dienstag bis Donnerstag, 4. bis 6. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr, haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich im Bürgerhaus Dudweiler impfen zu lassen. Die Aktion findet in Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit (GWA) Dudweiler statt.

Auf der Folsterhöhe können Interessierte am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum Heilig Kreuz die Impfung erhalten. Die GWA Folsterhöhe ist verantwortlich für den Ablauf der Impfungen. Die Katholische Kirchengemeinde stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung.

Die Impfstation am St. Johanner Markt hat bis 30. Dezember regulär von 10 Uhr bis 14 Uhr und von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Auch an Silvester, Freitag, 31. Dezember, wird hier von 10 bis 13 Uhr geimpft. Am Neujahrstag, Samstag, 1. Januar, ist die Impfstation geschlossen.

Weitere Aktionen für Mitte Januar 2022, zum Beispiel im Stadtteil Malstatt, befinden sich aktuell in der Abstimmung.

Oberbürgermeister Uwe Conradt: „Ich möchte mich bei den Gemeinwesenarbeit-Projekten bedanken, die das ganze Jahr zusätzlich zu ihren täglichen Aufgaben hervorragende Arbeit leisten und niedrigschwellige Impf-Angebote in den Stadtteilen realisieren. Durch ihren Einsatz unterstützen sie die Menschen vor Ort und tragen so zur Pandemiebewältigung bei.“