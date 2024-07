Pfingshochwasser in Rußhütte „Der Willkommensstadtteil braucht Unterstützung“

„Die Rußhütte trifft sich“, so lautete die bewusst schlichte Überschreibung eines Festes, das am Samstag gar keins sein sollte: „Wir haben ja nichts zu feiern, wir haben ein schlimmes Hochwasser hinter uns. Aber bei den Aufräumarbeiten sind so viele Kontakt entstanden, dass es den Wunsch gab, dass sich die Gemeinschaft auch mal trifft“, beschreibt Albert Ottenbreit vom Netzwerk „Wir auf der Rußhütte“ die Idee.