„Hat Hitlers Verbrechen mit ermöglicht“ In Saarbrücken soll wieder eine Nazi-Straße umbenannt werden

Wer war Ernst Heinkel? Das vor zwei Jahren formulierte Urteil der eigens eingerichteten Straßennamenkommission des Bezirksrates Mitte über den 1888 geborenen Mann ist verheerend: „Genialer Flugzeugkonstrukteur mit schwerer NSDAP-Belastung, der sein Leben ganz in den Dienst eines verbrecherischen Kriegers gestellt hat.“ Dennoch hat der Saarbrücker Stadtrat 1968, zehn Jahre nach Heinkels Tod, eine Straße nach ihm benannt. Auf der Bellevue in Alt-Saarbrücken, wo es zum Beispiel auch die Dornierstraße und die Junkersstraße gibt, die ebenfalls an weltbekannte Flugzeugbauer erinnern.