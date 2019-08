Gedenken : Neue Denkmäler für Opfer der Nazis

Saarbrücken Nazis mordeten und folterten auch in Saarbrücken. Zahl der Gedenksteine wächst auf 38. Jetzt liegen erste Stolpersteine außerhalb von St. Johann.

Die Stadt Saarbrücken hat am Mittwoch ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt. Nachdem sechs weitere Stolpersteine im Pflaster verlegt sind, erinnern nun 38 Steine an Saarbrücker Opfer des Nationalsozialismus. Jetzt liegt so ein Stein in der Alt-Saarbrücker Spichererbergstraße vor Haus Nummer 71. Dort wohnte Berta Ebeling. Die Nazis ermordeten sie am 24. Januar 1941 in der nordhessischen Tötungsanstalt Hadamar während der Aktion T4. Das war ein Programm der Nazis zum systematischen Mord an Zehntausenden behinderten Menschen. Berta Ebeling wurde durch ihre Verwandtschaft mit Kurt Gerstein und durch einen Film über dessen Wirken in der NS-Zeit bekannt. Gerstein war nach Ebelings Tod in die Waffen-SS eingetreten und sammelte systematisch Beweise für die Verbrechen der Nazis.