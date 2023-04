Energieeinsparung in der Stadt Saarbrücken spart 20 Prozent Wärmeenergie ein, Stromverbrauch steigt

Energiesparen geht. Das haben nicht nur viele private Haushalte bewiesen, die ihren Verbrauch aufgrund der teuren Strom- und Gaspreise gedrosselt haben, sondern auch die Landeshauptstadt Saarbrücken. Der Bund hatte dazu eine kurzfristige Energie-Einsparverordnung erlassen, die zum15. April ausgelaufen ist. Man wolle jetzt „den Schwung mitnehmen“ und weiter Energie einsparen, wo es nur geht, kündigte Bürgermeisterin Barbara Meyer (Grüne) jetzt an. Gleichwohl sind jetzt wieder markante Saarbrücker Gebäude wie die Rathäuser beleuchtet. Und auch die Temperaturen in den Hallenbädern, vor allem in den Lernschwimmbecken, wurden wieder hoch gesetzt.