Das ist der neue Chef in der „Karcher“ Nach nur einem Jahr: Überraschender Wechsel an der Spitze der Polizei in Saarbrücken

Die „Feuertaufe“ hat der Neue gut überstanden. Am Tag nach den gewaltigen, aber zum Glück nicht gewalttätigen Bauernprotesten mit mehr als 1000 Traktoren und Lkw sowie 3000 Demonstranten in Saarbrücken empfängt Polizeidirektor Thomas Dräger-Pitz den SZ-Reporter in seinem Büro gut gelaunt, fit und so entspannt wie es eben möglich ist in seinem neuen Job – einem der schwierigsten, den die Polizei im Saarland zu bieten hat. Seit dem 1. Januar leitet Dräger-Pitz, 57, die größte Dienststelle des Landes in der berühmt-berüchtigten Karcherstraße im Herzen Saarbrückens. Er ist dort für rund 260 Beamte verantwortlich, die pro Jahr an die 30 000 Einsätze zu bewältigen haben, immer wieder auch Großeinsätze wie Demos oder Risikospiele des 1. FC Saarbrücken im Ludwigspark.