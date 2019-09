Saarland-Pakt bringt Geld : Saarbrücken hat wieder Geld

Info

Zum 31. Dezember vergangenen Jahres betrug der Schuldenstand der Landeshauptstadt Saarbrücken 1 061 630 000 Euro, also eine Milliarde. Das Problem sind dabei die Liquiditätskredite, also die Altschulden in Höhe von gut 700 Millionen Euro. Die Investitionskredite in Höhe von rund 350 Millionen Euro bezeichnet Finanzdezernent Ralf Latz als die „guten Schulden“, weil mit dem Geld etwas für die Stadt und ihre Bürger gemacht worden ist. In 30 Jahren will Saarbrücken mit Hilfe des Landes die Altschulden auf null haben.