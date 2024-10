Kritik an Bürgerinitiative und FDP „Ich finde das menschenverachtend“ – harte Debatte um Flüchtlingsheim in Saarbrücken

Zwei Stunden, bevor sich der Sozialausschuss des Saarbrücker Stadtrates am Mittwoch mit dem geplanten Flüchtlingsheim in der Innenstadt befassen sollte, erreichte unsere Zeitung eine bemerkenswerte E-Mail. Die Stiftung Langwied, bis vor kurzem Eigentümerin des Gebäudes und dort Betreiberin des Altenheims „Willi-Graf-Haus“, teilte mit: Man legt Wert auf die Feststellung, „dass ein Willi-Graf-Haus in der Großherzog-Friedrich-Straße nicht mehr existiert“. Die Senioreneinrichtung sei nun in Burbach beheimatet.