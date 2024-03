Besucher beschweren sich Warum das Wasser im Calypso-Hallenbad in Saarbrücken aktuell grün verfärbt ist

Grünes Wasser und Ablagerungen am Beckenboden: Darüber haben sich mehrere Besucher des Calypso-Bades in Saarbrücken beschwert. Das Wasser im Sportbecken des Bades sei seit mehreren Wochen „grünlich und auf dem Boden sammelt sich der Dreck“, schrieb ein Badegast nach einem Besuch des Schwimmbades an unsere Zeitung.