Saarländer stürmen Discounter für Corona-Schnelltests : „Ein Witz, dass Aldi mit diesen Tests als Erster auf dem Markt ist“

Ansturm auf Corona-Tests: Schon um 7.45 Uhr bei minus drei Grad stehen die Menschen Schlange vor den Aldi-Markt in Kleinblittersdorf. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf/Saarbrücken Samstagmorgen, 7.45 Uhr. Die Sonne kommt raus, doch mit minus drei Grad ist es auf dem Parkplatz vor den Supermärkten in Kleinblittersdorf noch verdammt kalt. Aber das hält mehr als 20 Menschen nicht davon ab, vor der Aldi-Filiale Schlange zu stehen – wie übrigens auch vor allen anderen Aldi-Filialen im Regionalverband Saarbrücken.

„Ich möchte den Test einfach machen, um Klarheit zu haben, ob ich infiziert bin oder nicht“, sagt ein Mann in der Schlange. Die Menschen stehen an, um sich für 25 Euro einen Corona-Selbsttest zu kaufen. Aldi startete am Samstagmorgen den Verkauf. Fünf Tests sind in einer Packung. „Es ist eigentlich ein Witz, dass ein Unternehmen mit diesen Tests als erstes auf dem Markt ist. Das ist mal wieder ein Armutszeugnis für unsere Regierung. Die sind bei allem hinten dran und zu spät. Normalerweise müssten alle Menschen schon längst solche Tests kostenlos zur Verfügung stehen“, sagt eine Frau und regt sich ein bisschen auf.

Foto: Heiko Lehmann 10 Bilder Menschen stehen vor Aldi-Märkten im Saarland Schlange

Die Stimmung bei der Warterei in Kleinblittersdorf ist überraschend entspannt. Das ändert sich allerdings, als um acht Uhr die Markttüren aufgingen. Alle Menschen stürmen Richtung Kasse eins, wo die begehrten Tests ausgehändigt werden. Das Marktpersonal muss mehrmals die Kunden auffordern den vorgegebenen 1,5 Meter-Mindestabstand einzuhalten. Sogar das Ordnungsamt der Gemeinde Kleinblittersdorf ist mit zwei Mitarbeitern vor Ort, um die Lage zu überwachen.

Zehn Minuten später – der Schock. Eine Mitarbeiterin an der Kasse erhebt sich und teilt allen Kunden mit, dass die Tests ausverkauft sind. Gerade einmal 20 Menschen haben einen Test bekommen. 20 weitere schauen in die Röhre und verlassen mit hängenden Köpfen den Markt.

Ähnliche Szenen spielten sich auch in den Aldi-Filialen in Güdingen, St. Johann und auf dem Eschberg ab. Überall waren die Tests in Minuten vergriffen. „Ich war zuerst im Güdingen und da waren die Tests auch sofort weg. Danach bin ich nach Burbach gefahren und habe tatsächlich noch einen der letzten Tests bekommen“, sagt Katrin Foss. Sie wohnt im französischen Großblittersdorf und arbeitet in Deutschland. Um problemlos nach Deutschland und Frankreich fahren zu können, kann sie ab Montag ihre hoffentlich negativen Testergebnisse vorzeigen.