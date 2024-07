Sperrung wird beendet Nach Erdrutsch und Klagedrohung: Großblittersdorfer Straße wird in Kürze wieder freigegeben

Die Großblittersdorfer Straße wird – wenn nichts mehr dazwischenkommt – am Mittwoch für den Verkehr freigegeben. Vor Ort liefen am Dienstag die allerletzten Vorbereitungsarbeiten. Die Straße ist mit einer Schutzwand aus Stahl an den Stellen abgeteilt, wo die Erdrutsche waren. Diese Sicherung soll verhindern, dass es zu Unfällen durch Steinschlag kommt. Ansonsten kann der Verkehr aber zweispurig mit Tempo 30 in beiden Richtungen ohne Ampel fließen.