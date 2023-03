Laden-Aus in Saarbrücken Geschäft in Fröschengasse schließt Ende März

In Saarbrücken gibt es zwei „Grace“-Geschäfte, die „Grace Bijouterie“ in der Bahnhofsstraße und den „Grace Concept Store“ in der Fröschengasse. Am Samstagmittag, 11. März, hatte das Geschäft in der Fröschengasse unter dem Titel „Music sounds better with us“ ab 13 Uhr zu einer Feier eingeladen, bei der vor dem Laden zwei DJs auflegen. Dort gab es nicht nur Musik, sondern auch Cocktails, wie Grace auf Instagram mitteilt.