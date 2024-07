Jesus und Burger Gotteslästerung? Neuer Imbiss „Abendmahl“ sorgt in Saarbrücken für Aufsehen

Es dürfte einigen Saarbrückern so gehen wie Frank-Matthias Hofmann: „Mein erster Impuls war, das ist Gotteslästerung, Blasphemie.“ Was Hofmann irritiert hat, ist ein orangefarbener Imbisswagen in St. Arnual. Der „Foodtruck“, wie es heute heißt, steht seit mehreren Wochen vorm Edeka in der Koßmannstraße. Doch weit mehr als das auch nicht eben alltägliche Essen, das dort angeboten wird, überrascht der Name des Wagens und seine gesamte Aufmachung: „Abendmahl“ steht da mehrfach in großer Schrift, dazu sind Vorder- und Rückseite mit großen Gemälden beklebt, die Jesus und seine Jünger zeigen – beim letzten Abendmahl vor seinem Tod am Kreuz.