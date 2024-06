Eröffnung auf drei Etagen Termin steht fest: Beliebter Markt „Go Asia“ vor Neustart in Saarbrücken

Schon vor Wochen konnte man an manchen Tagen einen Blick hinter die Kulissen erhaschen. Konnte man hinter die mit der typischen grünen Folie beklebten Schaufenster in der Bahnhofstraße unweit der Diskontopassage blicken. Und sehen, dass es vorangeht mit der Neueröffnung, dass es so lange nicht mehr dauern wird können, bis das beliebte Lebensmittelgeschäft in Saarbrücken erneut loslegt – nach einem unverschuldeten Hin und Her und teilweise haarsträubenden Zuständen im ehemaligen Kaufhof nur wenige hundert Meter entfernt.