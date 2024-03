Nach Strom-Chaos im alten Kaufhof „Go Asia“ öffnet bald wieder in Saarbrücken – Neuer Standort steht fest

Das Lebensmittelgeschäft „Go Asia“ hatte in Saarbrücken wahrlich keinen einfachen Start. Zwar war im November die Eröffnung der aus Berlin stammenden Kette im ehemaligen Kaufhof in der Bahnhofstraße ein herausragender Erfolg. Es sei „richtig gut angelaufen, besser als gedacht“, hieß es. Dann aber machte ein veritables Strom-Chaos den Machern und den vielen Kunden einen fetten Strich durch die Rechnung. Erst zum Jahreswechsel und dann schon vier Wochen später erneut musste „Go Asia“ schließen, weil es in dem Gebäude schlicht keinen Strom gab. Hintergrund sind die finanziellen Schwierigkeiten des Vermieters, ein Unternehmen der in schwere Turbulenzen geratenen Signa-Gruppe aus Österreich.