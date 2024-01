Probleme in der Bahnhofstraße Saarbrücken Nach unfreiwilliger Schließung – „Go Asia“ im alten Kaufhof wieder geöffnet

Das sagte Marketingleiterin Chiara Ye am Mittwochabend der SZ. Im neuen Jahr konnte das Geschäft noch überhaupt nicht öffnen. Auch am Donnerstag zur Mittagszeit hing noch ein schlichtes Din-A4-Blatt an der gläsernen Eingangstür des Ladens in der Bahnhofstraße. Darauf ein von Hand geschriebener Text an die Kundschaft: „Aufgrund technischer Problem können wir derzeit nicht öffnen, bis dieses Problem behoben ist!!! Viele Dank für Ihre Verständnis!!!“