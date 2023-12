Investitionen in Saarbrücken Geld für Problem-Rasen? Stadtrat bewilligt Millionenbetrag für den Ludwigspark

Es war ein großer zeitlicher Zufall: Nur zehn Minuten nach dem Abpfiff am Mittwochabend im Ludwigspark im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (2:0), zehn Minuten also nach dem zweiten spektakulären Pokalsieg des 1. FC Saarbrücken in diesem Jahr, konnte der Verein in der wenige hundert Meter entfernten Congresshalle einen weiteren Erfolg feiern. Der Stadtrat Saarbrücken stimmte ohne öffentliche Debatte, aber mit großer Mehrheit für den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagementbetriebs der Landeshauptstadt Saarbrücken (GMS).