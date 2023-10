Todestag Vor 80 Jahren von den Nazis ermordet – Saarbrücken gedenkt Ehrenbürger Willi Graf

Zum Gedenken an den Saarbrücker Ehrenbürger Willi Graf gab es gestern zum 80. Todestag des NS-Opfers und Widerstandskämpfers auf dem Friedhof in St. Johann an dessen Grab eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung. Landtagspräsidentin Heike Becker (SPD), Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und die Großnichte von Willi Graf, Juliane Baez, würdigten das Leben und den Nachlass von Willi Graf.