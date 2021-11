Nach Beerdigung im engen Kreis : Öffentliche Gedenkfeier für Saarbrücker Kult-DJ Apex an diesem Wochenende

Foto: Benny Dutka

Saarbrücken Knapp drei Wochen nach dem plötzlichen Tod des beliebten saarländischen DJ Klaus Radvanowsky wollen Freunde nun am Samstag am Silodom in Saarbrücken eine Gedenkfeier veranstalten. Wie Fans sich von ihm verabschieden können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Knapp drei Wochen nach dem plötzlichen Tod von Klaus Radvanowsky, besser bekannt als DJ Apex, wurde nun bekannt, dass es eine Gedenkfeier am Wochenende für ihn geben wird. Radvanowsky hat die Saarbrücker Clubszene über viele Jahre geprägt und hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Veranstaltungen organisiert.

Nachdem die Beisetzung im etwas engeren Kreis stattfand, haben sich einige Freunde und Bekannte dazu entschlossen, im Außenbereich des Silodoms in Saarbrücken eine offizielle Gedenkfeier auszurichten, bei der jeder nochmal die Gelegenheit hat, sich im ruhigen Rahmen von Klaus zu verabschieden. So haben sie durch diese Feier „die Chance ihm noch ein letztes Mal "Mach's gut!" zu sagen“, schreiben die Initiatoren der Gedenkfeier.

Wer will kann hierzu vorab einen Lieblingssong an die Veranstalter posten (Hier geht es zum Facebook-Beitrag), der am meisten mit Klaus in Verbindung gebracht wird. Außerdem soll es eine Pinnwand geben, an der mitgebrachte Lieblingsbilder angebracht werden können.

Getränke werden zum Unkostenbeitrag bereitgestellt, die Einnahmen werden der Familie von DJ Apex zu Gute kommen.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es keine wilde Party werden wird, man sich aber darauf freut, dem DJ auf diese Weise - menschlich wie musikalisch - gemeinsam am Silodom die letzte Ehre zu erweisen.