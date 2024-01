Angelini im Nauwieser Viertel Saarbrücker Gastronom Pietro „Pepe“ Angelini überraschend verstorben

Sein Leben, sagt er einst, würde „ein Buch füllen, das kein Autor schreiben kann“. Knapp 25 Jahre kochte Angelini in seinem gleichnamigen italienischen Restaurant am Nauwieser Platz 3 im Nauwieser Viertel. Davor betrieb er ein Café in der Diskontopassage. Bekannt war Angelini für seine hochwertige Frischeküche mit besten Produkten. Respekt vor der Natur und Nachhaltigkeit waren ihm wichtig. Er war nicht dazu bereit, bei der Qualität der Produkte Abstriche zu machen. Das ist schließlich mein Essen“, sagt er einst, da könne er keine Kompromisse machen.