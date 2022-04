Gruppe bleibt eine Woche in Saarbrücken : Gastfamilien für Studenten aus Madagaskar gesucht

Saarbrücken Die Gruppe aus Madagaskar reist in der ersten Juni-Woche nach Saarbrücken, danach nach Leipzig und Dresden, um einige Erinnerungsorte zu besichtigen und über deren Bedeutung für die deutsche Geschichte zu reflektieren.

Auf dem Programm der Reise stehen Hospitationen, Workshops und der Austausch mit deutschen Studierenden. Neben Stationen in Dresden und Leipzig werden sie vom 1. bis zum 8. Juni in Saarbrücken sein. Für sie und ihre vier Begleiterinnen sucht der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), der die Reise organisiert, nun Gastfamilien in der Landeshauptstadt. „So sollen die Studierenden nicht nur unter sich bleiben, sondern auch ihre Sprachkenntnisse anwenden können“, erklärt Organisatorin Mariele Eichholz, die selbst zwölf Jahre in Saarbrücken gelebt hat und nun als Lektorin für den DAAD an der Universität in Antananarivo arbeitet. „Durch die Organisation der Studienreise möchte ich den Studierenden die Möglichkeit geben, über den Tellerrand zu blicken und die deutsche Kultur und Sprache hautnah zu erleben“, sagt sie. Darüber hinaus hofft sie, dass die Studienreise vielleicht ein erster Schritt zu einer längerfristigen Kooperation zwischen den Universitäten in Antananarivo und Saarbrücken sein könnte. Wichtig ist, dass der Wohnort der Gastfamilien mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Saarbrücker Innenstadt aus erreichbar ist.