Turnier mit acht Mannschaften So lief der „Saarland-Weltpokal“ für Wohnungslose und Suchtkranke in Saarbrücken (mit Fotostrecke)

Das kann doch nicht wahr sein: Schon wieder lässt das Bruder-Konrad-Haus eine Riesenchance liegen. Die Nummer 11 setzt sich am rechten Flügel wunderbar durch, zieht ab – der Ball fliegt aber Zentimeter am Tor vorbei. Immer noch 1:2. Geht da noch was im zweiten Gruppenspiel gegen die Klinik Tiefental vom Sonnenberg?