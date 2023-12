Die sichere Heimfahrt Saarbrücken führt 2024 ein "Frauen-Nacht-Taxi" ein – wie geschlechtergerecht ist das?

Simon Schätzle kann sich noch gut erinnern. Es war am frühen Abend, als er 2020 am Hauptbahnhof Saarbrücken von einer Gruppe Jugendlicher willkürlich angegriffen wird. „Einer schlug mir ins Gesicht, ich wurde getreten, habe aus der Nase geblutet“, erzählt der heute 19-jährige junge Mann. Polizei und Krankenwagen werden alarmiert. „Seitdem fühle ich mich unwohl, wenn ich nachts in der Stadt unterwegs bin.“ Ein Angebot wie das neue „Frauen-Nacht-Taxi“ sollte für alle junge Menschen gelten, findet er.