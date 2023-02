An diesem Samstag : Hilfe für die Türkei: Saarbrücker Friseure spenden alle Einnahmen für Erdbebenopfer

Saarbrücken Haareschneiden für den guten Zweck: Im „Barbershop“ in der Mainzer Straße findet am Samstag eine besondere Hilfsaktion statt.

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mit tausenden Toten laufen auch in Saarbrücken viele Hilfsaktionen. Eine besondere findet an diesem Samstag in der Mainzer Straße 35 und 36 statt – in den beiden Läden des „Barbershop“. Die bekannten Friseure und Geschäftspartner Burak Onur und Bennet Alamba schneiden am Samstag von 9 bis 18 Uhr mit ihrem gesamten Team ausschließlich für den guten Zweck: Alle Einnahmen werden an eine türkische Hilfsorganisation (Türk federasyon vakfi) gespendet.