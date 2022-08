Badespaß im Spätsommer : Freibadsaison wird verlängert: So lange haben die Freibäder in Saarbrücken jetzt noch geöffnet

Freibadsaison wird verlängert: So lange haben die Freibäder in Saarbrücken jetzt noch geöffnet

Saarbrücken Die Freibad-Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Die Saarbrücker Freibäder bleiben im September jedoch länger für Badegäste geöffnet, ehe die Hallenbäder ihre Türen öffnen.

Die Freibäder in Saarbrücken bleiben länger geöffnet, teilen die Stadtwerke mit. Somit kann noch ein paar Tage länger der Spätsommer im Freibad genossen werden.

Wie lange die Freibäder in Saarbrücken geöffnet bleiben

Das Schwarzenbergbad, die Außenbecken der Kombibäder in Altenkessel und Fechingen bleiben bis Sonntag, 11. September, geöffnet. Im Dudweiler können die Gäste noch bis Mittwoch. 7. September, unter freien Himmel schwimmen.

Das Schwarzenbergbad hat ab Montag, 5. September, zwischen 12 und 20 Uhr geöffnet, die Kombibäder und das Freibad Dudweiler sind bis zum Ende der Freibadsaison ab 9 bis 20 Uhr offen. Die Saisonkarten bleiben gültig und können in den jeweiligen Saarbrücker Bädern genutzt werden.

Wann die Hallenbäder in Saarbrücken wieder öffnen

Die Innenbecken des Kombibads in Altenkessel und Fechingen sowie das Hallenbad in Dudweiler öffnen für die Badegäste am Montag, 12. September, zu den Winteröffnungszeiten.