Auch Polit-Promis am Start „Die größte Laufveranstaltung aller Zeiten in Saarbrücken“: Was man vorm Firmenlauf wissen muss

Es wird ein Lauf der Rekorde: 1515 Teilnehmer und damit nochmals 600 mehr als im Vorjahr hat allein die Universität des Saarlandes für den Saarbrücker Firmenlauf angemeldet – andere Veranstaltungen dieser Art wären froh, wenn sie insgesamt so viele Sportler zum Mitmachen begeistern könnten. Bei der fünften Auflage des Firmenlaufs in der Landeshauptstadt an diesem Freitag rechnet Chef-Organisator Ralf Niedermeier von der Agentur „n plus sport“ mit rund 6000 Läuferinnen und Läufern aus über 340 Firmen – das wären doppelt so viele wie 2022 und nach Kenntnis des Experten „die größte Laufveranstaltung aller Zeiten in Saarbrücken“.