„Darf mir nicht ausmalen, was gewesen wäre“ Feuerwehrleute in Saarbrücken entgehen um Haaresbreite Katastrophe

Wie knapp es war, darüber will Erik Fohs gar nicht nachdenken. „Ich darf mir nicht ausmalen, was gewesen wäre“, sagt der Löschbezirksführer der Feuerwehr Ensheim drei Wochen nach dem historischen Dauerregen. Natürlich war an jenem Freitag vor Pfingsten auch der Löschbezirk Ensheim mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Und dabei wäre es, wie Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) jetzt im Saarbrücker Stadtrat berichtete, beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Es ging um Sekunden.