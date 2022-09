Stadtpolitik muss entscheiden : Ukraine oder Internet: Was wird aus den drei alten Saarbrücker Feuerwehrfahrzeugen?

Um dieses 25 Jahre alte Löschfahrzeug geht es unter anderem. Foto: LHS Saarbrücken

Saarbrücken Es klang so einfach und schien in Kriegszeiten eine gute Idee: Drei Feuerwehrfahrzeuge, die in Saarbrücken nicht mehr gebraucht werden, könnten der Ukraine nach dem russischen Angriff helfen. Doch die Sache ist kompliziert. Jetzt muss eine Entscheidung her.