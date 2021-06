Einsatz in Saarbrücker Hochhaus : Feuerwehr befreit vier Menschen nach Aufzug-Panne auf Folsterhöhe

Einsatz in Saarbrücker Hochhaus

Saarbrücken Fahrdienstmitarbeiter wollen 89-Jährige auf Tragestuhl in den dritten Stock eines Hochhauses bringen. Doch kurz vor dem Ziel bleibt der Lift stecken.

Die Rückfahrt von einem Arztbesuch in die Wohnung auf der Folsterhöhe wurde für eine 89-Jährige am Dienstag zu einem nervenaufreibenden Unterfangen. Die Frau lebt in der Straße Hirtenwies. Ihre Wohnung ist im dritten Stock eines Hochhauses. Und der Aufzug, der sie dorthin bringen sollte, blieb zwischen der zweiten und dritten Etage etwa einen halben Meter unterhalb des Ausstiegs hängen.