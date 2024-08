Deutschland-Tour am Wochenende „Gehen vom Schlimmsten aus“: Saarbrücker Abschleppdienst vor Dauereinsatz – so teuer wird Falschparken

Parkverbote sind – neben den Straßensperrungen – ein Aufreger vor der Deutschland-Tour am Sonntag in Saarbrücken. „Aus Sicherheitsgründen“, wie die Stadt erklärt, müssen Halter ihre Autos aus dem Veranstaltungsbereich entfernen. Und zwar teils deutlich vor dem Radrennen, dessen Fahrer am Sonntag um kurz nach 16 Uhr in der Landeshauptstadt erwartet werden. Und auch deutlich vor den Hobbyrennen am Morgen.