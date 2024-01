Bereinigter Bundeshaushalt bestätigt Geld für Projekt Förderung für Fahrradparkturm am Saarbrücker Hauptbahnhof nun doch gesichert

Die Saarbrücker Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb (SPD) freut sich darüber besonders, "Die Bundesförderung von 3,1 Mio. Euro für den Fahrradparkturm ist gesichert. Da wackelt nichts, der Parkturm wird in Zukunft stehen. Die Ampel-Koalition steht zur Mobilitätswende - auch in Saarbrücken. Ich freue mich, dass wir vor Ort einen neuen Impuls für die Mobilität der Menschen setzen können. Unter den schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen hat sich das Eintreten in Berlin für das Projekt gelohnt." Neben Josephine Ortleb bestätigt auch der FDP-Staatssekretär Oliver Luksic die Sicherung der Finanzierung für Radparkhäuser in Saarbrücken in seiner Instagram-Story.