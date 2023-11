Erste Bilanz für das Jahr 2023 Mehr Fahrrad-Diebstähle in Saarbrücken – Täter mit neuer Plastik-Masche erfolgreich?

Es ist ein schöner Spätsommerabend in Saarbrücken, ein Sonntagabend, Florian ist mit seinen Kumpels in der Stadt verabredet. Der 17-Jährige, der eigentlich anders heißt, in dieser Geschichte aber anonym bleiben möchte, ist wie so oft mit dem Rad unterwegs. Auf sein E-Bike der Marke Giant kann er sich immer verlassen, zwei Jahre schon fährt er das 2000 Euro teure Teil, es bringt ihn sicher und schnell in die Schule oder ins Fußballtraining. Oder wie an diesem Abend in die Stadt.