Teurer als Stuttgart und Worms Experte kritisiert hohe Abwassergebühren in Saarbrücken – das sagt die Stadt

Die Gebühren für Abwasser sind in der Landeshauptstadt Saarbrücken besonders hoch. Das zeigt das vom Verband Haus & Grund beauftragte Abwasserranking des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Rund 777 Euro muss ein Musterhaushalt in Saarbrücken jährlich für die Ableitung von Regen- und Schmutzwasser bezahlen. Der Musterhaushalt wird dabei als eine vierköpfige Familie verstanden, die in einem Musterhaus wohnt. Der Jahresverbrauch an Wasser wird mit 182,5 Kubikmeter kalkuliert, das Mustergrundstück hat zudem eine versiegelte Fläche von 100 Quadratmetern.