Comeback von Saarbrücker CDU-Urgestein Ex-Minister Peter Jacoby steht vor Rückkehr in die Politik

Elfeinhalb Jahre nach seinem Abschied als Finanzminister des Saarlandes steht der frühere CDU-Landesvorsitzende und Ex-Bundestagsabgeordnete Peter Jacoby vor einer Rückkehr in die Politik. Wie der Kreisvorsitzende der CDU Saarbrücken-Stadt, Peter Strobel, am Donnerstag unserer Zeitung auf Anfrage sagte, wurde Jacoby am Mittwochabend bei der Kandidatennominierung für die Kommunalwahl im kommenden Juni auf den aussichtsreichen vierten Platz der Gebietsliste gewählt. Dem 72-Jährigen ist damit nach menschlichem Ermessen ein Platz im neuen Stadtrat der Landeshauptstadt sicher. Strobel nannte Jacoby „eine echte Bereicherung“ für die Stadtpolitik.