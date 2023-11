Neuer Supermarkt im alten Kaufhof Enten-Zungen, Thailand-Bier und 100 Sorten Reis – das bietet „Go Asia“ in Saarbrücken (Fotos)

Genau 159 Tage nach dem Abschied von Kaufhof aus Saarbrücken kann in dem Riesen-Haus in der Bahnhofstraße wieder eingekauft werden. Zumindest in einem Teil des Erdgeschosses, wo die aufstrebende Supermarktkette „Go Asia“ am Donnerstag ihre 45. Filiale in Deutschland eröffnet hat. Sie ist mit rund 800 Quadratmetern eine der größten bundesweit, sagt Marketingleiterin Chiara Ye.