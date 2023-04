Erweiterung wird zum Kriminalfall Saarbrückens Fußgängerzone ist jetzt deutlich größer – Ermittlungen gegen Stadträte wegen möglicher Bestechlichkeit (Fotos)

Schon anderthalb Stunden vor der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) war in der erweiterten Fußgängerzone rund um den St. Johanner Markt ganz schön viel los. Bauarbeiter flexten Straßenschilder weg, am Ende der Obertorstraße waren bereits Barken sowie mächtige, an Lego erinnernde Betonsteine abgelegt, die die gewohnte Zufahrt aus der Bleichstraße versperren. Direkt daneben am Brunnen chillte ein junger Mann auf einer Bank, ein Kind ließ sich vom Wasserspiel erheitern. Und an der wunderschönen Basilika, vorm Café Thonet, war die Erweiterung dann ganz besonders klar zu erkennen: Stühle und Tische standen dort, wo bis Montag noch Parkplätze ausgewiesen waren. Vorbei: Saarbrückens Fußgängerzone im Herzen der City ist jetzt deutlich größer, sie wächst von rund 16000 auf gut 25000 Quadratmeter an. Der Oberbürgermeister gab um 12:19 Uhr den offiziellen Startschuss für eines seiner Herzensprojekte, dabei waren unter anderem auch Bürgermeisterin Barbara Meyer (Grüne) und Bezirksbürgermeister Thomas Emser (SPD).